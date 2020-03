Sospesa attività 2 reparti ospedale Orvieto

Sospesa l'attività di due reparti dell'ospedale di Orvieto, che rimane comunque regolarmente aperto, dopo che un dipendente della struttura è risultato positivo al coronavirus. Il provvedimento ha riguardato ortopedia e chirurgia dove si procederà ora alla sanificazione delle stanze per ripristinare appena sarà possibile l’attività .

I pazienti dei due reparti sono stati dimessi o trasferiti in altre strutture, tutti in quarantena precauzionale. Stessa misura adottata per il personale sanitario.

L'origine del contagio del dipendente dell'ospedale di Orvieto - già in isolamento fiduciario a casa - è "fuori dall'Umbria", come ha spiegato all'ANSA l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto. "Abbiamo già tracciato tutti i suoi contatti - ha aggiunto - e si conferma che nella regione non c'è alcun focolaio di coronavirus".