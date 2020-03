Questore Perugia in visita al comando carabinieri

Il nuovo questore di Perugia, Antonio Sbordone, ha fatto visita al comando provinciale dei carabinieri in via Ruggia.

Ad accoglierlo, il comandante, colonnello Giovanni Fabi, i suoi più stretti collaboratori e tutti i comandanti delle compagnie carabinieri della provincia.

Il questore è stato accompagnato nella visita all'intera struttura. In particolare, ci si è soffermati nei locali della centrale operativa e del laboratorio analisi sostanze stupefacenti, e in tutte le articolazioni investigative, amministrative e logistiche del comando militare.

Durante la visita il questore Sbordone e il colonnello Fabi - riferisce una nota dell'Arma - hanno sottolineato più volte la sinergia tra le forze di polizia su tutto il territorio perugino, sotto la direzione del prefetto, Claudio Sgaraglia.