Compagnia San Pietroburgo annulla balletto

Annullato in conseguenza dei casi di coronavirus in Italia lo spettacolo Giselle del Balletto Yacobson di San Pietroburgo, previsto al teatro Morlacchi di Perugia l'11 marzo.

Il Teatro stabile dell'Umbria ha spiegato che la compagnia non sarà più in Italia "su indicazione del Comitato della Cultura di San Pietroburgo che ha espressamente raccomandato di astenersi dal viaggio". Il Balletto Yacobson aveva in programma anche altri spettacoli nel nord del Paese. (ANSA).