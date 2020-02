Non critico paziente sospetto Umbria

Non presentano profili di criticità le condizioni del paziente sospetto (non è stato reso noto se si tratti di un uomo o di una donna) per il coronavirus riscontrato in Umbria. Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, rispondendo all'ANSA. "Viene monitorato e non ci sono attualmente motivi di preoccupazione" ha aggiunto.

Il paziente - isolato in un reparto di degenza ordinaria - è stato sottoposto ai tamponi e i risultati sono attesi nelle prossime ore. "Domani avremo l'esito definitivo - ha spiegato Coletto - ma non c'è motivo di preoccuparsi. Si tratta solo di misure di prevenzione".

L'assessore ha sottolineato che il caso umbro è stato trattato "come tutti gli altri sospetti in Italia, secondo un protocollo standard".