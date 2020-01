Lucidi, ottimo Commissione ambiente Terni

"Un ottimo risultato quello portato a segno dalla Lega Umbria e dalla maggioranza a sostegno della Giunta Tesei che accoglie la proposta di creare una commissione di inchiesta sulla situazione ambientale nella conca ternana": lo sottolinea il senatore Stefano Lucidi, Lega.

"Terni, città industriale - aggiunge -, sconta anni e anni di mala-gestione sotto il profilo ambientale, una realtà in cui per troppo tempo si è pensato produrre piuttosto che vivere. Una città nella quale per troppo tempo sono state condotte battaglie fini a se stesse, e lotte contro i mulini a vento".

"Acqua aria e suolo e alimenti, sono - sostiene Lucidi - le parole obiettivo a tutela del futuro e delle prossime generazioni. Vorrei sottolineare un aspetto importante lo stato, la purezza e la qualità dell'acqua e dei bacini idrici della conca, perché le risorse di acqua potabile sono un bene comune primario".