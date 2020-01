Convegno su Morte improvvisa atleta

"Morte improvvisa dell'atleta: la grande sfida della cardiologia moderna" è il tema del congresso che si terrà il 25 gennaio a Perugia, presso la sala teatro del collegio unico dell'Onaosi in via Antinori, organizzato dai cardiologi Lucia Filippucci e Antonio Russo, del Servizio di cardiologia riabilitativa e prevenzione patologie cardiovascolari dell'Usl 1.

Sarà - spiegano gli organizzatori - un'importante giornata di confronto tra "massimi esperti" nazionali di cardiologia dello sport su un tema che rappresenta un "argomento di grande attualità". "L'unico mezzo che abbiamo per muovere passi in avanti decisi nella prevenzione della morte cardiaca improvvisa dell'atleta - sottolinea la dottoressa Filippucci - è tenere alto il livello scientifico e di aggiornamento di tutte le professioni sanitarie che ruotano intorno alla medicina dello sport. L'evento fa parte di una serie di incontri scientifici che io e il dottor Russo ci siamo prefissati di organizzare a cadenza annuale proprio a questo scopo".