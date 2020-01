Arrestato un giovane di 25 anni a Terni

(ANSA) - TERNI, 4 GEN - Oltre 800 grammi di hascisc sono stati sequestrati ad un operaio di Terni di 25 anni, arrestato dai carabinieri dopo essere stato fermato durante un posto di controllo. E' stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza direttissima.

Il giovane - riferisce l'Arma - era alla guida di un'utilitaria e alla vista dei militari ha subito mostrato un atteggiamento nervoso e timoroso. E' stato quindi deciso di approfondire gli accertamenti, visto che venticinquenne è tra l'altro risultato già inquisito in passato. Nel corso di una perquisizione personale, nella tasca del giubbino i carabinieri hanno scoperto due pezzi di hascisc dal peso complessivo di 10 grammi circa.

Nella sua abitazione sono stati poi trovati nove panetti della stessa sostanza del peso totale di 854 grammi, nascosti sotto le coperte, in camera da letto, quattro piantine di marijuana dell'altezza di circa 10 centimetri, riscaldate da una lampada alogena con termostato e impianto di areazione.