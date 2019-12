Tesei su dl sisma,spiace per emendamenti Regioni non accolti

(ANSA) - PERUGIA, 11 DIC - "Con dispiacere abbiamo constatato che la gran parte degli emendamenti che erano stati condivisi con tutte le Regioni interessate dal sisma non sono stati accolti nel testo definitivo, specialmente quelli di natura economica e quelli che riguardano il potenziamento del personale delle strutture". E' quanto ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei in merito al dl sisma.

"Sicuramente - ha sottolineato la mancanza di discussione, soprattutto al Senato dove è stata posta la 'fiducia', non ha contribuito ad arricchire il decreto sisma con quelle che erano le indicazioni che arrivavano, anche attraverso le Regioni, dai sindaci, dalle associazioni, dagli imprenditori e dai cittadini dei territori coinvolti. Mi auguro che almeno i provvedimenti economici possano trovare spazio nella manovra di Bilancio del Governo".

"La prossima settimana - ha annunciato - sarò nuovamente a Roma per una riunione con il Commissario straordinario alla ricostruzione".