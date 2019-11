Birra Eremo Assisi su podio European beer star

Sono sempre più protagonisti, all'interno dello scenario internazionale, i birrifici artigianali umbri. La birra dell'Eremo di Assisi ha infatti conquistato i gradini più alti del podio all'European Beer Star.

Sono tre i prestigiosi riconoscimenti ricevuti a Norimberga.

Per questa edizione da record, nella quale hanno gareggiato più di 2.400 birre provenienti da 47 Paesi di tutto il mondo, il birrificio umbro si è visto premiare con due medaglie d'oro e un argento.

Durante la premiazione che si è svolta a Norimberga, all'interno della più grande fiera di settore europea Brau-Beviale, Selva e Selva Sour hanno così conquistato l'oro nelle categorie "Fruit beer" e "Traditional Belgian Style Lambic, Geuze and Fruit Geuze", nonché l'argento per la categoria "Consumers' Favourite" (Premio dei consumatori).

Importanti riconoscimenti quindi per due birre caratterizzate dall'aggiunta di mosto di Sauvignon Blanc.