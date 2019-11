Polstrada Terni partecipa a giornata energia

Anche la sezione della polizia stradale di Terni parteciperà quest'anno alla Giornata dell'energia elettrica, manifestazione rivolta al mondo dei giovani e della scuola con lo scopo di favorire la conoscenza delle realtà industriali presenti sul territorio.

Nella mattinata di sabato il personale della Polstrada, appositamente formato, sarà presente alla Centrale idroelettrica di Galleto, dove incontrerà i ragazzi degli istituti tecnici superiori della città. Questi avranno la possibilità anche di vedere da vicino una Volkswagen Up elettrica della polizia di Stato. L'iniziativa intende creare un ponte tra il mondo della scuola e il mondo dell'industria, sensibilizzando i ragazzi al rispetto delle regole, in particolare gli studenti degli ultimi anni che sono prossimi ad intraprendere un'attività lavorativa, illustrando loro i concetti di sicurezza in azienda e quelli relativi alla circolazione stradale. (ANSA).