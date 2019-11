Pluripremiata poetessa presenta raccolta

(ANSA) - PERUGIA, 7 NOV - Si intitola "Di questo nostro esistere" la quinta raccolta di poesie pubblicata dalla pluripremiata poetessa umbra Rita Imperatori e che verrà presentata sabato 9 novembre a Torgiano, con un evento che si terrà alle ore 17.30 a "Le Tre Vaselle". A parlare della silloge, edita da Puntoacapo Editrice di Alessandria e con la prefazione del poeta e critico letterario Ivan Fedeli, sarà insieme all'autrice Enrico Sciamanna, storico e critico d'arte.

"Un libro che è un viaggio dentro e fuori di noi" scrive nella prefazione Fedeli che sottolinea, tra l'altro, la cifra "dolce e autentica" della poesia di Rita Imperatori.

L'autrice, che è nata e vive a Perugia, ha ottenuto numerosi riconoscimenti in importanti concorsi letterari. Tra gli altri, nel solo anno in corso, il primo premio ex aequo al Concorso nazionale "Inchiostro e Memoria" promosso dall'Anpi di Rescaldina (Milano); il terzo premio alla sessantesima edizione del "San Domenichino - Città di Massa" nella sezione Libro edito di poesia.