Pappalardo,lira umbra per togliere tasse

Una nuova moneta, la lira umbra, per far abbassare o togliere del tutto alcune tasse regionali e rilanciare i consumi è quanto prevede il programma che Antonio Pappalardo, candidato alla presidenza della Regione Umbria con i Gilet arancioni, ha illustrato nel corso di un forum all'ANSA.

"La nuova moneta - ha detto Pappalardo - permetterà di non far pagare l'acqua ai cittadini e neanche il bollo auto, oltre che abbassare tutte le tasse". La sua introduzione - "affiancherà l'euro" ha spiegato - è il tema centrale dell'intero programma presentato dal candidato. "Permetterà - ha sostenuto Pappalardo - di far decollare i consumi, dato che darò mille lire, equivalenti a mille euro, a ciascuna famiglia della regione. E questo perché così facendo restituirò il potere di acquisto che gli umbri avevano prima dell'introduzione dell'euro".

Ma il programma di Pappalardo prevede anche un impegno radicale sul tema della sicurezza.