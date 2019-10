Dal 27 ottobre il volo Perugia-Milano

(ANSA) - PERUGIA, 21 OTT - Manca poco al via del nuovo collegamento aereo diretto Alitalia, da Perugia a Milano Linate.

Il primo volo partirà il 27 ottobre, in concomitanza con la riapertura ufficiale dello scalo di Milano Linate dopo i lavori, e sarà operato da un jet Embraer 175 con 88 posti in classe unica. Il giorno dell'inaugurazione è prevista una cerimonia di battesimo dell'acqua e taglio del nastro tricolore nello scalo di Perugia San Francesco d'Assisi.

Le frequenze saranno giornaliere ed osserveranno i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, partenza da Milano alle ore 11.20 e arrivo a Perugia alle 12.20; partenza da Perugia alle 12.55 e arrivo a Milano alle 14. Il sabato, partenza da Milano alle 7.30 e arrivo a Perugia un'ora più tardi; partenza da Perugia partenza alle 9.05 e arrivo a Milano arrivo alle 10.10.

Domenica, da Milano alle 15.10, con arrivo a Perugia alle 16.10 e partenza dal capoluogo umbro alle 16.45, con arrivo a Linate alle 17.50.