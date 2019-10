Carletti, non promettiamo bonus o regalie

"La nostra campagna elettorale è basata sulla verità. Non facciamo promesse di bonus o di regalie, sappiamo che le risorse sono limitate e noi vogliamo gestirle al meglio": Martina Carletti, candidata presidente della Regione Umbria per "Riconquistare l'Italia" sintetizza così il programma del movimento. Che punta su protezione dell'economia locale, più soldi alla sanità per scongiurare la chiusura dei piccoli ospedali e su un piano di sviluppo per le aree terremotate, ha spiegato in un forum all'ANSA.

Riconquistare l'Italia, ha ricordato Carletti, è "espressione umbra del socialdemocratico 'Fronte sovranista italiano' che ha come obiettivo il ritorno forte dello Stato nell'economia nazionale. E in chiave regionale - ha spiegato - si traduce in particolare nel sostegno alle piccole attività commerciali, agli artigiani. "Lotteremo - ha aggiunto - contro le privatizzazioni e liberalizzazioni dei servizi pubblici essenziali come la sanità, i trasporti e i rifiuti".