Rubicondi, da Pc programma concreto

Sanità, ricostruzione post sisma e lavoro sono i tre temi sui quali poggia il programma elettorale del Partito comunista che ha candidato Rossano Rubicondi a presidente della Regione Umbria per le elezioni del 27 ottobre.

"Il nostro programma - ha detto ad ANSA FORUM - non vuole essere velleitario, non nostalgico, ma concreto".

Alla domanda se ci fosse bisogno di un candidato comunista in questa tornata elettorale, l'ex sindacalista della Cgil ha risposto così: "c'è bisogno eccome, dato che il Pd ci consegna un'Umbria rossa di vergogna e con il rischio che il cuore verde d'Italia diventi solo ad appannaggio della Lega".

Parlando di sanità il discorso ha scivolato sull'inchiesta che ha coinvolto il Partito democratico umbro e portato alle dimissioni della presidente della Regione, Catiuscia Marini.

"Concorsopoli - ha sottolineato Rubicondi - a mio avviso non è ancora del tutto terminata. I concorsi devono essere rifatti".