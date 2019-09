Verini,sorprendono parole Di Maio

"Sorprendono le parole di Luigi Di Maio. Da giorni, in accordo con il partito nazionale, attendiamo una risposta seria su una candidatura civico-sociale da tempo in campo, a prescindere dal Pd: quella di Andrea Fora. Il quale, davanti ad eventuali intese su profili di alto spessore, aveva dato e darebbe piena disponibilità ad aiutare queste soluzioni. Noi lavoriamo per unire e non per dividere un campo largo che può essere vincente". Lo scrive in una nota il commissario Pd dell'Umbria Walter Verini.