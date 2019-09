M5S, domani voto su patto in Umbria

Gli iscritti del M5S domani sono chiamati al voto su Rousseau sul patto con il Pd in Umbria.

Dalle 10 alle 19 di venerdì, annuncia il blog delle Stelle, gli iscritti voteranno sul "patto civico per l'Umbria, ovvero sulla possibilità di sostenere alle Regionali un confidato presidente civico con il sostegno di altre forza politiche". Un candidato, si sottolinea, "fuori dalle appartenenze politiche". Tra i nomi che circolano prendono quota quelli dell'imprenditrice e presidente di Terna Catia Bastioli e della sindaca di Assisi Stefania Proietti. "Persone di altissimo profilo" per il capogruppo uscente del M5s in Assemblea legislativa Andrea Liberati.