Anche broncoscopia per Utin Perugia

L'Unità di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Perugia si è dotata del servizio di broncoscopia. I pazienti con patologie respiratorie non dovranno quindi essere più trasferiti fuori regione in caso di necessità di questo trattamento.

L'Utin del Santa Maria della Misericordia è diretta dalla dottoressa Stefania Troiani e il servizio di broncoscopia si avvale della consulenza del dottor Daniele Mezzetti, che - sottolinea l'ospedale - ha maturato una "importante esperienza" in un lungo periodo di formazione presso lo stesso servizio dell'ospedale Santobono di Napoli.

"Presso la nostra struttura vengono eseguite tutte le procedure diagnostiche per i pazienti ricoverati, evitando così il loro trasferimento a Roma e Firenze" sottolinea Troiani.