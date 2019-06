Presidente psicologi umbri ricevuto da Capo Stato

Il presidente dell'Ordine degli psicologi umbri David Lazzari è stato ricevuto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella in qualità di membro dell'Esecutivo nazionale dell'Ordine.

L'incontro è avvenuto in occasione del trentennale della regolamentazione della professione psicologica e dell'istituzione dell'Ordine, secondo quanto riferisce quello dell'Umbria in una nota. Sono stati affrontati i temi relativi al ruolo ed al valore dello psicologo nella società contemporanea, ai problemi e "bisogni crescenti", alla necessità di una "maggiore presenza" di questa figura nei contesti chiave, a partire dai luoghi di cura, di formazione, di lavoro, di comunità. "Ampia soddisfazione" è stata espressa per l'approvazione della legge, avvenuta nella stessa giornata, che prevede lo psicologo negli ambulatori dei medici di famiglia.

(ANSA).