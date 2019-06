Più di 33 milioni di euro per ammodernare ospedali

Oltre 33 milioni di euro di investimenti in sanità, per 41 interventi, ultima tranche degli 87 milioni complessivi (53 già utilizzati) per completare l'ammodernamento della rete dei presidi ospedalieri umbri, sia per quelli territoriali sia per quanto riguarda le aziende ospedaliere. Sono i dati principali del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, ricompreso nell'Accordo integrativo tra Ministero della Salute e Regione Umbria, presentati dal presidente della Regione, Fabio Paparelli, e dall'assessore regionale alla sanità, Antonio Bartolini.

Nella seduta del 4 giugno è stata approvata la richiesta di ammissione a finanziamento, per servizi sanitari che, secondo Paparelli e Bartolini, "sono ancora tra i migliori a livello nazionale nonostante le difficoltà, con la rete ospedaliera umbra che può continuare ad essere una delle più efficienti e sempre all'altezza delle aspettative dei cittadini".