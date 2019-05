Via alla 12/a edizione di Todi Fiorita

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 17 MAG - Comincia oggi, venerdì 17 maggio, la 12/a edizione della mostra mercato di florivivaismo e cultura dei giardini. Un'edizione dedicata all'economia circolare e all'insegna dell'arte.

A partire dal suo palcoscenico, la storica Piazza del Popolo, che in questi giorni verrà condivisa con le monumentali Todi Columns di Beverly Peppers.

Le colonne, in questo weekend, convivranno con gli oltre 50 espositori giunti da tutta Italia, in cui trovare il meglio del florivaismo, in un connubio perfetto tra arte e natura.

Alle ore 16 è prevista l'apertura degli stand e contestualmente verrà inaugurata, nel Caffè del Teatro comunale, la mostra d'arte "Todi, Arte e Solidarietà", mostra collettiva promossa dal Lions Club di Todi dei pittori Giampiero Petruccioli, Giancarlo Biagini, Donatella Regi Canali e Antonella Padovani.

Parte oggi anche il concorso fotografico e grafico pittorico "Immagina Todifiorita", iniziativa organizzata da Etab Todi e rivolta all'arte nelle sue svariate forme.