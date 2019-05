Accordo di programma per Leolandia a Narni

Il vicepresidente della Regione Fabio Paparelli ha sottoscritto l'accordo di programma con Ministero dello sviluppo economico e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia con cui "si propongono di sostenere il programma di sviluppo industriale che la società Leolandia Umbria intende realizzare nel periodo 2019-2020 a Narni in località San Liberato".

"Una proposta - spiega Paparelli - che consentirebbe di attivare sul territorio umbro investimenti produttivi per complessivi 36,3 milioni di euro, volti al potenziamento e miglioramento dell'offerta turistica, con un impatto occupazionale diretto stimato in 250 addetti, con la realizzazione di un parco di divertimenti tematico destinato ai bambini da 6 mesi ai 10 anni, su una superficie complessiva di 55 mila metri quadrati e con ambientazioni ispirate ai borghi medievali umbri, e una struttura ricettiva destinata al segmento del turismo familiare, con 16 camere per un totale di 80 posti letto".