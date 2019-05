Lega, Porzi sciolga Assemblea legislativa

Le dimissioni della presidente della Regione Catiuscia Marini "devono intendersi definitive" poiché nella seduta dell'Assemblea legislativa in cui le ha motivate "non è stato deliberato alcun atto" con il quale la si invita a recedere. Lo sostiene Valerio Mancini, consigliere della Lega e vicepresidente di Palazzo Cesaroni. Il quale ha scritto alla presidente della stessa Assemblea Donatella Porzi e per conoscenza al vicepresidente della Giunta Fabio Paparelli e al prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia.

Mancini ha invitato Porzi "a procedere quanto prima e senza ulteriori indugi allo scioglimento dell'Assemblea legislativa".

Secondo l'esponente leghista l'articolo 64 dello Statuto umbro prevede che l'Aula "a maggioranza assoluta dei dei componenti può invitare il presidente della Giunta a recedere dalle dimissioni". Non essendo avvenuto ciò Mancini ha sollecitato la presidente a decretare lo scioglimento.