Marini ribadisce dimissioni da presidente

La presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, Pd, ha ribadito davanti all'Assemblea legislativa le dimissioni presentate il 16 aprile scorso in seguito all'indagine sui presunti concorsi 'pilotati' all'ospedale di Perugia. Lo ha fatto intervenendo in aula per motivare la sua decisione.

Marini ha spiegato che le sue dimissioni sono legate a questioni "politico-istituzionali" e non personali. "Eventi - ha aggiunto - che impongono un confronto nel pieno rispetto delle prerogative dell'Assemblea legislativa".

La presidente dimissionaria ha quindi ricordato che la vicenda giudiziaria "ha avuto un impatto rilevante per i suoi contenuti e per l'effetto politico e mediatico avuto". "Il senso di responsabilità e di lealtà - ha proseguito - mi ha indotto a dare le dimissioni che ribadisco. Una posizione di chiarezza politica ed istituzionale".