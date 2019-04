Confindustria, Codice di condotta della Sezione Abbigliamento

(ANSA) - PERUGIA, 11 APR - Promuovere la cultura della legalità e condividere un impianto etico e valoriale in grado di tutelare il patrimonio di qualità e artigianalità delle imprese umbre del settore del tessile-abbigliamento di Confindustria Umbria: con questo obiettivo la Sezione Abbigliamento di Confindustria Umbria, che rappresenta 40 imprese del comparto con un fatturato di oltre un miliardo e 3 mila dipendenti, ha approvato il proprio Codice di condotta, una guida per orientare i comportamenti delle aziende nelle relazioni con il mercato, con i collaboratori, con i fornitori, con i clienti, con le istituzioni e con le comunità del territorio in cui operano.

"Si tratta di uno strumento - sottolinea il presidente della Sezione Abbigliamento Massimiliano Bagnolo - di cui abbiamo sentito l'esigenza e che nasce con l'obiettivo di condividere valori, principi e regole".