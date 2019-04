Marini, Festival giornalismo mobilita i giovani

"E' un festival di grande attrazione che ha la capacità di mobilitare tanti giovani e tutto ciò che ruota attorno al mondo della comunicazione e dell'informazione. Lo fa attraverso un dibattito pubblico che suscita l'attenzione dei cittadini": la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini ha parlato del Festival di giornalismo che si tiene a Perugia. Lo ha fatto in un'intervista all'ANSA.

"Per noi - ha detto Marini - è un motivo di grande orgoglio che una città come Perugia e in generale la nostra regione siano luogo dove discutere di informazione a livello internazionale".

La presidente della Regione si è soffermata anche sul ruolo ricoperto dalle donne. "Non solo in quanto affermate professioniste - ha sostenuto Marini - ma anche come contenuto dell'informazione stessa. Questa edizione del Festival ha dato grande spazio al protagonismo femminile e di questo sono grata agli organizzatori".