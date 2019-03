Commissione Ecomafie, preoccupazione per discariche e inchieste

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAR - C'è preoccupazione per questioni relative a discariche e inchieste ma anche gradimento per i livelli raggiunti dalla raccolta differenziata: questo il bilancio, al termine di alcuni giorni di sopralluoghi e audizioni in Umbria, delineato dal presidente Stefano Vignaroli della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essi correlati.

"Purtroppo l'Umbria - ha affermato oggi Vignaroli nella sede della Prefettura di Perugia al termine dell'audizione e dopo avere sentito anche la presidente della Regione Catiuscia Marini - ha avuto diversi problemi e ogni sito ha avuto dei guai giudiziari e problemi ambientali. Sicuramente questo ha reso più complicata la gestione dei rifiuti però va detto che a livello di raccolta differenziata sono stati fatti degli investimenti e sforzi con percentuali degne di rispetto".