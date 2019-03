Marini, attenzione su ambiente in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAR - "Credo che l'Umbria dimostri attenzione istituzionale e sensibilità in materia ambientale e abbiamo fornito dati molto dettagliati sul ciclo dei rifiuti": così la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini dopo l'audizione in cui è stata sentita per quasi due ore dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essi correlati, presieduta da Stefano Vignaroli.

In particolare, sulla questione dei controlli ambientali, la presidente ha sottolineato "che va fatto tutto quello che si può fare per potenziare e migliorare questo sistema". "Possiamo contare - ha proseguito Marini - in un ruolo molto attivo di Arpa ma anche di una attenzione dell'insieme della società regionale e di quel lavoro importante che fanno le associazioni e i comitati dei cittadini sapendo che la difesa pure da ogni forma di rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata debba essere perseguita da questo lavoro di squadra".