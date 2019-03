Da Caparvi sostegno a sindaco Terni

"In una squadra ognuno deve rispettare il proprio ruolo, altrimenti si pone al di fuori di essa": così il segretario regionale Lega Umbria, Virginio Caparvi. Il quale esprime "convinto sostegno" al sindaco di Terni, Leonardo Latini, che ha revocato le deleghe all'assessore comunale al bilancio e partecipate, Fabrizio Dominici.

Secondo Caparvi Latini "ha incassato la fiducia dell'intera maggioranza che lo sostiene anche in virtù dei risultati ottenuti in questi primi mesi di governo, nonostante la drammatica situazione di dissesto economico lasciata dal Pd nel Comune di Terni". "Nessun giocatore - continua - è indispensabile, quello che conta è l'impegno assunto con i cittadini e la serietà con cui Lega e maggioranza portano avanti il rispetto del patto preso con gli stessi. Si va avanti convinti di poter continuare a dare una svolta alla città di Terni". (ANSA).