Marini, sempre preoccupati quando bruciano rifiuti

"Un rogo così, in un'area che si occupa dello stoccaggio di materiali derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti genera sempre preoccupazione": lo ha detto la presidente della Regione Catiuscia Marini parlando dell'incendio di Ponte San Giovanni. Lo ha fatto a margine della presentazione di nuove tecnologie all'ospedale di Perugia.

"Bisogna capire prima di tutto - ha sottolineato Marini - quali tra i materiali lì stoccati si sono incendiati e cosa hanno prodotto sul suolo e in atmosfera. I tecnici sono al lavoro e ci consegneranno una relazione dalla quale potremo capire gli effetti per l'inquinamento prodotto dal rogo. Un incendio di rifiuti è sempre motivo di grande preoccupazione e allarme". La presidente della Regione ha quindi espresso fiducia nel "lavoro attento" delle forze di polizia. Ha poi ringraziato i vigili del fuoco per il lavoro fatto "con grandi capacità operative che dimostrano la grande qualità del corpo" ed evidenziato "il lavoro di squadra delle Istituzioni".