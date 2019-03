Procura Corte conti, timori sulla ricostruzione

"Preoccupa un po' il ritardo con cui la ricostruzione post terremoto stenta a decollare": lo ha sottolineato il procuratore regionale della Corte dei conti, Antonio Giuseppone, incontrando i giornalisti prima della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2019. "Anche su questo fronte noi siamo vigili e attenti" ha quindi detto.

Secondo Giuseppone "il ritardo comincia ad assumere una dimensione sempre meno giustificabile". "Dal nostro punto di vista - ha aggiunto - finché i soldi non vengono spesi un danno erariale non si configura. Mi auguro però che la ricostruzione possa partire in tempi rapidi e che tutto proceda rispettando le regole".

Il procuratore regionale ha quindi ricordato che l'azione della magistratura contabile "è di vigilanza discreta ma capillare". "Speriamo di non trovare mai - ha aggiunto - situazioni tali da determinare un danno per l'erario. Se mai dovessimo avere notizia che c'e' qualcosa che non va interverremo nei limiti delle nostre competenze".