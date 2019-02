100/o titolo italiano per atleta 82enne

(ANSA) - TERNI, 23 FEB - Centesimo titolo italiano, all'età di 82 anni, per Romolo Pelliccia, atleta della Libertas Orvieto che ai campionati master indoor di Ancona ha centrato un nuovo storico traguardo, migliorando anche il record italiano nella 3 km di marcia, da lui stesso detenuto.

Già pluriprimatista mondiale ed europeo, Pelliccia ha fermato il cronometro a 18:07.49, mettendosi alle spalle avversari anche di 15 anni più giovani.

"Era uno degli obiettivi che mi ero prefissato - commenta soddisfatto in una nota diffusa dalla Libertas - sono molto contento di averlo centrato perché non era facile". Il primo titolo conquistato risale ormai a quasi 50 anni fa, a Cesenatico, ma il ricco medagliere del marciatore orvietano potrebbe aggiornarsi già dal prossimo mese: Pelliccia sarà infatti impegnato con la squadra italiana ai campionati mondiali master indoor in programma a Torun, in Polonia, dal 24 al 30 marzo, dove correrà la 3 e la 10 km di marcia.