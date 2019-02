Bancomat fatto esplodere con potente carica

E' stato fatto saltare nella notte con una potente carica esplosiva (non si sa ancora di quale natura) il bancomat della filiale della banca Intesa San Paolo a Pistrino, nel comune di Citerna.

Sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri, del nucleo investigativo del comando provinciale di Perugia, e personale della locale stazione per le indagini.

Ingenti sono risultati i danni ai locali della banca. Non ancora quantificato quanto asportato dalla cassa. (ANSA).