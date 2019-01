Barberini, più risorse per gravi disabilità

"Sulle gravi disabilità serve un atto di coraggio e cioè destinare maggiori risorse a chi è più in difficoltà per dare risposte più efficaci.

Dall'Umbria vogliamo lanciare un messaggio all'Italia, incrementare il fondo per la non autosufficienza": lo ha detto Luca Barberini, assessore regionale a Salute, Coesione sociale e Welfare, intervenendo al convegno nazionale "Sla-sclerosi laterale amiotrofica, un nemico da scoprire" che si è svolto a Foligno. Presenti ricercatori scientifici, medici, magistrati, giornalisti e calciatori. Tra loro - è detto in un comunicato della Regione - Nicola Vanacore, del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute presso l'Istituto superiore di sanità, il giudice Raffaele Guariniello e Damiano Tommasi, ex calciatore di serie A e presidente dell'Associazione italiana calciatori.