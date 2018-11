Nel 2019 nuovo Laboratorio benchmarking in sanità

Si svolgerà il 7, 8 e 9 novembre 2019 a Villa Umbra la nona edizione del Laboratorio di benchmarking tra sistemi sanitari regionali "Franco Tomassoni".

Lo ha annunciato Alberto Naticchioni, amministratore unico della Scuola umbra di amministrazione pubblica, in apertura della tavola rotonda conclusiva dell'ottava edizione del Laboratorio, promosso dalla Regione e dalla Scuola stessa.

"Vista l'ampia partecipazione, i positivi risultati raggiunti nelle sessioni del laboratorio e la necessità di continuare il confronto sulle buone pratiche di gestione della spesa sanitaria - ha spiegato Naticchioni - c'è la volontà di proseguire l'esperienza del Laboratorio, rafforzando sempre più la rete nazionale. Inizieremo a lavorare alla nona edizione sin dalle prossime settimane per organizzare al meglio le tre giornate che si svolgeranno a Villa Umbra. Ringrazio le Regioni, i Ministeri dell'Economia e della Pubblica Amministrazione, la Corte dei Conti, Agenas e le Università per il loro prezioso contributo".