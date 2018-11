A 15 anni in sala scommesse, scatta maxisanzione

Anziché a scuola a 15 anni è stato trovato dalla polizia in centro scommesse di Umbertide intento ad utilizzare un terminale per la raccolta di quelle calcistiche: al titolare dell'esercizio è stata così applicata una sanzione amministrativa di oltre 13 mila euro.

Il ragazzo è stato notato dagli agenti del commissariato di Città di Castello nel corso dei servizi di controllo del territorio. La normativa vigente per contrastare il fenomeno della ludopatia minorile, "connotato da pericolosità" - ricorda la Questura di Perugia -, non consente l'ingresso dei minorenni nelle sale scommesse e attribuisce ai titolari delle licenze, l'obbligo di impedirne l'accesso.

La violazione verrà anche segnalata agli organi competenti ad applicare le sanzioni accessorie previste, tra cui la temporanea sospensione dell'esercizio da 10 a 30 giorni.