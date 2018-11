Card. Bassetti celebra messa al luna park

"Vi porto il saluto di tutti i vescovi italiani come presidente della Cei perché voi, grazie a Dio, viaggiate per l'Italia": così l'arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, cardinale Gualtiero Bassetti, ha salutato le 80 famiglie del luna park allestito nell'area di Pian di Massiano del capoluogo umbro. Incontrate per l'annuale appuntamento con gli operatori (circa 350) che da quasi 70 anni, in autunno, giunge in città.

All'inizio del rito celebrato come da tradizione sulla pista di un autoscontro, il parroco di San Giovanni Battista in Ferro di Cavallo don Francesco Medori, nonché incaricato diocesano della Pastorale per i fieranti e i circensi, ha presentato le quattro ragazze e le quattro bambine che si sono preparate a ricevere i sacramenti della cresima e della prima comunione dalle mani del presule.