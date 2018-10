Assisi, appello contro rischio nucleare

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 27 OTT - Di fronte alla "sopraggiunta minaccia di sospendere gli accordi di disarmo atomico con il conseguente rischio di una nuova proliferazione nucleare che anche accidentalmente può minacciare l'umanità, i cristiani e le altre fedi, preoccupate per una annunciata ripresa del riarmo nucleare, sono invitate a intensificare la Preghiera per la Pace": è il messaggio che arriva dal Sacro Convento di Assisi.

Un convengo dal titolo "Dal bando della atomiche a pace nucleare e sfide ambientali", promosso dal comitato per una Civiltà dell'amore, si è infatti svolto in concomitanza con la ricorrenza dello Spirito di Assisi. Evento voluto da San Giovanni Paolo II nel 1986 che convocò nella città di San Francesco per la prima volta le religioni mondiali a digiunare e a pregare per la Pace.