A Spoleto aperta mostra su La Grande guerra

E' stata inaugurata all'Archivio di Stato di Spoleto la mostra documentaria 'Per non dimenticare la Grande Guerra in Valnerina e nello Spoletino'. Si svolge nell'ambito dell'iniziativa Domeniche di carta.

La mostra, che rimarrà aperta fino al 31 dicembre per consentire la visita alle scuole e articolata in quattro sezioni (fronte interno, di guerra, monumenti e caduti), è legata alle celebrazioni del Centenario del conflitto. L'esposizione ha come filo conduttore i documenti dell'archivio storico dei Comuni di Spoleto, Sellano, Norcia e Preci. Evidenzia come la Valnerina e lo Spoletino, seppur lontani dalla linea del fronte, hanno partecipato direttamente al conflitto con l'invio di uomini, mezzi e risorse. L'allestimento è arricchito dall'esposizione di 'memorie di famiglia' di provenienza locale.