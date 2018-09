Eliambulanza per ragazzo caduto ciclomotore

Un giovane paziente che ha riportato una frattura vertebrale dopo essere caduto nei giorni scorsi dal ciclomotore è stato trasferito in eliambulanza del dall'ospedale di Città di Castello alla rianimazione di quello di Perugia.

La direzione della struttura sanitaria tifernate - è detto in una nota dell'Usl Umbria 1 - si è congratulata "per la prontezza degli interventi fatti da tutti gli operatori sanitari intervenuti ed esprime un ringraziamento ai vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e alla polizia municipale del Comune di Città di Castello, per la preziosa collaborazione".