Al Borgo bello di Perugia la Banca del tempo

E'stato inaugurato nell'ambito della Mezzanotte bianca della cultura al Borgo bello il primo sportello di Perugia della Banca del tempo. E' intitolato all'ex assessore alle Politiche sociali del Comune, Clara Sereni, recentemente scomparsa e che 20 anni fa provò a dare vita a un'iniziativa analoga.

Alla Banca sarà possibile depositare, ritirare e movimentare unità di tempo anziché di denaro. "Siamo molto soddisfatti perché si sono iscritte oltre cento persone in una sola sera" ha detto Elisa De Meo, una delle promotrici. "Chi lo ha fatto - ha aggiunto - ha ricevuto un libretto degli assegni dal valore minimo di mezz'ora, che poi utilizzeranno per concludere transazioni nelle quali mettere a disposizione e scambiarsi competenze, capacità e saperi".

Le attività che si possono scambiare sono molte dal gruppo dieta all'aiuto prenotazione viaggi, per la spesa e per le neomamme, nonché l'ospitalità.

Lo sportello sarà aperto dal 18 settembre in via Bonfigli 4.