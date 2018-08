Perugia, no ritiro Leonessa per impraticabilità campo

In riferimento a quanto dichiarato dal sindaco di Leonessa Paolo Trancassini, il Perugia calcio precisa che "il ritiro estivo in programma dal 22 luglio al 3 agosto nella località di Leonessa non si è potuto svolgere a causa di problemi derivanti dalla impraticabilità del campo di allenamento".

"Una società professionistica di Serie B che deve affrontare un intenso programma di preparazione atletica - sostiene il Perugia -, deve rispettare necessariamente standard qualitativi non riscontrati presso il centro sportivo di Leonessa. Il 30 luglio, a seguito delle indicazioni fornite dalle istituzioni di Leonessa riguardo alle migliorie da apportare al campo di allenamento per consentire alla prima squadra di sostenere almeno la seconda parte del ritiro, è stato fatto un ulteriore sopralluogo con esito negativo. Pur avendo constatato un miglioramento del manto erboso, lo stesso non è risultato idoneo a soddisfare gli standard necessari per poter garantire un corretto svolgimento dell'attività sportiva".