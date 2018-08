Fratello vittima 'mostro', rimani nel mio cuore

"Fratello mio è passato troppo tempo, io ho perso una persona speciale ma eri, rimani e rimarrai per sempre nel mio cuore": a scriverlo in un post sul proprio profilo Facebook è Stefano Paolucci, fratello di Lorenzo, il bambino di 13 anni che il 7 agosto del 1993 venne ucciso da Luigi Chiatti, subito dopo arrestato dalla polizia.

A commento della foto del fratellino, Stefano scrive ancora: "Io non dimentico mai né te, né il tuo splendido sorriso".

Lorenzo fu la seconda vittima di Chiatti dopo che nell'ottobre del 1992 uccise un altro bambino di Foligno, Simone Allegretti, di soli 4 anni. Per i due delitti Chiatti è stato condannato a 30 anni di reclusione.

Nel settembre 2015 ha lasciato il carcere di Prato per essere trasferito nella Rems (Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) di Capoterra, in Sardegna, dove è tuttora.