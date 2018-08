Sul monte Cucco trofeo di volo libero

Dal 10 al 14 agosto i cieli di Sigillo e del Monte Cucco saranno di nuovo invasi dai deltaplani per lo svolgimento del trentaseiesimo trofeo internazionale di volo libero. Si tratta oramai di un evento tradizionale per Sigillo che si riconferma capitale di questa disciplina.

In gara 60 piloti con 13 nazioni rappresentate: Argentina, Austria, Bulgaria, Cecoslovacchia, Francia, Ungheria, Irlanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Russia, Ucraina e Spagna, oltre all'intera squadra nazionale italianareduce dalla recente vittoria ai Campionati europei disputatesi a Luglio in Macedonia e che detiene tuttora il titolo iridato.

Il sindaco di Sigillo, Riccardo Coletti, ha espresso, in una nota della Provincia, un particolare ringraziamento a Tonino Tarsi e tutti i suoi collaboratori che "da anni garantiscono una professionalità e puntualità nell'organizzazione di questo evento che per Sigillo e l'intero Parco del monte Cucco è una vetrina internazionale irrinunciabile".