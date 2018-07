Mencaroni vicepresidente Unioncamere nazionale

Il presidente della Camera di commercio di Perugia, Giorgio Mencaroni, è stato eletto tra i vicepresidenti (otto complessivamente) di Unioncamere nazionale.

"Sono onorato per l'incarico - ha detto Mencaroni - cui mi ha chiamato l'assemblea dei presidenti di tutte le Camere di commercio italiane, che rappresenta prima di tutto un riconoscimento per il lavoro svolto dalla Camera di Commercio di Perugia. Unendomi a quanto affermato dal presidente Carlo Sangalli possiamo ora lavorare per raccogliere la sfida di questa nuova fase costituente delle Camere di commercio, volta ad intercettare le esigenze delle imprese e rispondere al meglio alle loro aspettative, così come stiamo già facendo sui temi centrali dello sviluppo che riguardano l'orientamento al lavoro, il digitale, l'ambiente, la cultura e il turismo". (ANSA).