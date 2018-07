Paparelli, a Castelluccio segno rinascita

"E' una giornata molto importante e significativa per Castelluccio perché riparte l'attività economica con la consegna delle strutture in cui sono state delocalizzate cinque attività commerciali e due caseifici, mentre è in procinto di riaprire il primo agriturismo": così il vice presidente della Regione, Fabio Paparelli, che ha consegnato le chiavi agli assegnatari strutture.

"La consegna - ha aggiunto Paparelli - avviene in una giornata bellissima che ancora ci offre il suggestivo spettacolo della 'fioritura', segno di quanto siano importanti per Castelluccio, e per l'Umbria, paesaggio e ambiente: il vero motore della economia di questi territori. Ad un anno e mezzo dalle ultime forti scosse di terremoto avere completato, come sarà entro la fine di questo mese, il programma di delocalizzazioni di tutte le attività commerciali e produttive, rappresenta il segno concreto di una rinascita e di una ripartenza che fa giustizia delle tante, strumentali polemiche".