A Norcia 500 chili di pesche dalla Romag

(ANSA) - PERUGIA, 14 LUG - Distribuite a Norcia 500 chili di pesche nettarine Igp provenienti dalla Romagna e in particolare da Forlì. La consegna è avvenuta presso la casetta della Pro loco. Il gesto di solidarietà e vicinanza alla comunità proviene dall'associazione "'l Palazzone" di Villafranca che con il vice presidente Valerio Giulianini, con una delle socie, Mariangela Barbetta e insieme ai ragazzi della Pro loco distribuiranno la frutta. "Ringraziamo di cuore i nostri amici di Forlì che in questi mesi ci hanno fatto spesso visita riscuotendo grande simpatia, prima - dice l'assessore ai Servizi sociali Giuseppina Perla - con la donazione di piantine da orto ed oggi con le pesche. In particolare le piantine sono diventate oggetto didattico nella programmazione educativa dei bambini dell'asilo nido comunale che lo scorso 29 giugno ci hanno deliziato con lo spettacolo di fine anno, incentrato sulla sana alimentazione ed in particolare sui prodotti della terra".