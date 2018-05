Sesso in centro massaggi, arrestata la titolare

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 11 MAG - Si potevano ottenere anche prestazioni sessuali - secondo i carabinieri - in un centro massaggi di Foligno gestito da una cinese di 51 anni arrestata per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Spoleto.

Nei servizi di osservazione posti in essere dai carabinieri, nel corso dei quali sono stati individuati alcuni clienti provenienti da diverse località dell'Umbria e regioni limitrofe, è emerso che questi, oltre al normale massaggio, potevano ricevere dalle massaggiatrici, tutte cinesi, un trattamento "particolare", dietro il pagamento di una somma variabile dai 20 ai 50 euro a seconda della prestazione. Tutti i proventi, sia dei massaggi che dei trattamenti extra, venivano incassati esclusivamente dalla titolare.

Nel corso del blitz, i carabinieri hanno sequestrato i locali, il denaro provento dell'attività, documenti contabili e il telefono cellulare con il quale venivano gestiti gli appuntamenti.