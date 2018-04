Ritrova voce grazie foniatria ospedale Spoleto

Ha "ritrovato la voce" grazie al servizio di foniatria dell'ospedale di Spoleto, Paris Faffa, imprenditore folignate e apprezzato attore amatoriale di 88 anni. "Per quattro mesi mi hanno trattato come un bambino, mi hanno insegnato di nuovo a parlare e a deglutire e a maggio torno in scena con un nuovo spettacolo" ha annunciato attraverso unna nota dell'Usl Umbria 2.

Faffa è stato operato alle corde vocali ed in seguito ad alcune complicazioni aveva perso la voce, cominciando quindi la rieducazione presso il servizio di Audiologia, foniatria e otorinolaringoiatria dell'ospedale di Spoleto, diretto dal dottor Graziano Brozzi, seguito dalla dottoressa Susanna Brizi e dalle logopediste Roberta Mazzocchi e Valentina Romizi. "Mi hanno insegnato - ha raccontato ancora Faffa - di nuovo a deglutire e a parlare. Ogni giorno si sono prese cure di me con grande professionalità ma, soprattutto, con straordinaria umanità".