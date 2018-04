Latini candidato della Lega a sindaco di Terni

"Una persona normale, che fra due mesi conquisterà la città massacrata dal malgoverno della sinistra": così Matteo Salvini ha presentato la candidatura di Leonardo Latini a sindaco di Terni. "Presentiamo - ha aggiunto - un candidato sindaco onesto e concreto, normale, alla guida di una coalizione normale, per riportare Terni ad essere città normale". Per il segretario della Lega "in Comune c'è da aprire qualche cassetto e tappare qualche buco che i compagni hanno creato disastrosamente negli anni". "Bisogna tornare ad abbassare le tasse comunali - ha sottolineato Salvini -, ai massimi livelli per colpa di una pessima politica comunale e regionale". L'obiettivo della Lega è che la candidatura di Latini sia di "tutta la colazione di centrodestra unita e che coinvolga - ha detto Salvini - tutte le liste civiche e le associazioni".

"Sarò il candidato sindaco di tutti coloro che vogliono rappresentare un'alternativa seria o concreta in questa città" ha quindi annunciato Latini.